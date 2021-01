Il vaccino di Moderna potrebbe proteggere fino a due anni

AGI - Il vaccino sviluppato da Moderna e approvato ieri anche in Europa potrebbe proteggere da coronavirus fino a 2 anni. Lo ha affermato l'Ad della casa americana, Stephane Bancel, citato dalla Reuters. Bancel ha precisato che sono ancora necessari ulteriori dati per una valutazione definitiva.

In ogni caso, ha spiegato, "il decadimento degli anticorpi generati dal vaccino ha un andamento molto lento e quindi riteniamo che la protezione possa durare un paio d'anni". Per l'Ad comunque "lo scenario da incubo descritto dai media in primavera sul rischio che i vaccini durassero solo un mese è, credo, escluso".