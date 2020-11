Il tasso di mortalità da Covid in Italia è secondo solo a quello degli Usa, dice Ricciardi

AGI - Sulla sanità c'è stata una "visione miope che considerava questa struttura come un costo e non come un investimento. Il numero dei morti è sempre sottostimato nelle statistiche. E l'Italia in questo momento ha il tasso di letalità più alto dopo gli Usa" ha detto il consigliere del ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali per l'emergenza Covid-19, Walter Ricciardi, intervenendo questa mattina ai lavori del 'Welfare Italia Forum'.