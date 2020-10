Gli Usa approvano il remdesivir contro il Covid: "Riduce i tempi di ricovero"

AGI - La Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia statunitense per gli alimenti e i farmaci, ha approvato il farmaco antivirale remdesivir per il trattamento dei pazienti con Covid-19 ospedalizzati. Nonostante di recente uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità abbia concluso che remdesivir ha "effetti minimi o nulli" sulla sopravvivenza dei pazienti, la Fda ritiene che il farmaco abbia ridotto i tempi di recupero in media di 5 giorni.

"Veklury (il nome commerciale del farmaco remdesivir, ndr) è il primo trattamento per Covid-19 a ricevere l'approvazione della FDA ", ha dichiarato l'agenzia regolatoria statunitense in una nota. Da maggio scorso il remdesivir è stato autorizzato dalla Fda "per l'uso di emergenza".

Recentemente è stato dato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che è risultato positivo al Covid-19. Da allora si è ripreso bene. Nella nota, la FDA ha dichiarato che il farmaco è stato approvato ieri "per l'uso in pazienti adulti e pediatrici di eta' pari o superiore a 12 anni e con un peso di almeno 40 chilogrammi per il trattamento del Covid-19 che richiede il ricovero".

"L'approvazione odierna e' supportata dai dati provenienti da molteplici studi clinici che l'agenzia ha rigorosamente valutato e rappresenta un'importante pietra miliare scientifica nella pandemia Covid-19", ha affermato il commissario della FDA, Stephen Hahn.

L'agenzia regolatoria ha affermato che la sua decisione è stata supportata dall'analisi dei dati di "tre studi clinici randomizzati e controllati che includevano pazienti ospedalizzati con Covid-19 da lieve a grave". Uno degli studi ha mostrato che "il tempo mediano per il l recupero da Covid-19 era di 10 giorni per il gruppo Veklury rispetto ai 15 giorni per il gruppo placebo".