Coronavirus: aumentano i contagiati, 1.640 casi  e 20 morti

AGI - Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.640 positivi oggi contro i 1.392 di ieri, ma con oltre 16mila tamponi in più (oggi 103.696). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 302.537.

In aumento anche i decessi, 20 oggi (rispetto ai 14 di ieri), per un totale di 35.758. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), che sono in tutto 220.665. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A trainare la crescita dei contagi è oggi la Campania, con 248 casi giornalieri, seguita da Lombardia (+196), Lazio (+195) e Veneto (+150). Nessuna regione a zero casi. Il numero delle persone attualmente positive cresce di altre 625 unità (ieri 410), per un totale di 46.114.

Ancora in crescita i ricoveri, anche se in misura più contenuta rispetto a ieri: quelli in regime ordinario salgono di 54 unità (ieri 129) e sono 2.658, mentre le terapie intensive aumentano di 5 unità, e arrivano a 244 totali. I pazienti in isolamento domiciliare sono 43.212, 566 in più di ieri.