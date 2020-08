In alcuni casi la meditazione peggiora stress, ansia e depressione

Altro che rimedi per lo stress e l'ansia, la 'mindfulness' e altri tipi di meditazione possono addirittura peggiorare queste comuni condizioni. Secondo la prima revisione sistematica sull'argomento, circa una persona su 12 che prova la meditazione sperimenta un effetto negativo indesiderato, di solito un peggioramento della depressione o dell'ansia, o addirittura l'insorgenza di queste condizioni per la prima volta.

"Per la maggior parte delle persone funziona bene, ma senza dubbio è sovrastimato e non è universalmente benevolo", afferma Miguel Farias dell'Università di Coventry nel Regno Unito, uno dei ricercatori dietro il lavoro.

Esistono molti tipi di meditazione, ma uno dei più popolari è la mindfullness, in cui le persone prestano attenzione al momento presente, concentrandosi sui propri pensieri e sentimenti o sulle sensazioni esterne. È raccomandato da diversi organismi del Servizio Sanitario Nazionale nel Regno Unito come un modo per ridurre le ricadute della depressione nelle persone che hanno sperimentato la condizione più volte.

L'entusiasmo per la meditazione può in parte derivare da una crescente consapevolezza degli effetti collaterali dei farmaci antidepressivi e dalle difficoltà che alcune persone hanno nello smettere di prenderli. Ci sono state alcune segnalazioni di persone che hanno sperimentato una salute mentale peggiore dopo aver iniziato la meditazione, ma non è chiaro quanto spesso ciò accada.

Il team di Farias ha setacciato riviste mediche e ha trovato 55 studi rilevanti sull'argomento. Una volta che i ricercatori hanno escluso quelli che avevano deliberatamente deciso di trovare effetti negativi, hanno calcolato la prevalenza delle persone che hanno subito danni all'interno di ogni studio e quindi hanno calcolato la media, aggiustata per la dimensione dello studio, un metodo comune in questo tipo di analisi.

In questo modo hanno scoperto che circa l'8 per cento delle persone che provano la meditazione sperimentano un effetto indesiderato. "Le persone hanno sperimentato qualsiasi cosa, da un aumento dell'ansia fino agli attacchi di panico", afferma Farias. Hanno anche trovato casi di psicosi o pensieri suicidi. La cifra dell'8 per cento potrebbe essere una sottostima, poiché molti studi sulla meditazione registrano solo gravi effetti negativi o non li registrano affatto, secondo i ricercatori.