Testata con successo in Spagna una terapia anti-Covid con le staminali

AGI - Una terapia cellulare testata su 13 pazienti intubati con ventilazione meccanica ha dimostrato di essere efficace per il miglioramento clinico dei casi critici di COVID-19, al punto che i tassi di mortalità dei pazienti critici con coronavirus sono passati dall'85% al 15%.

Questi sono i primi risultati del progetto BALMYS-19, co-guidato dal professore dell'Università Miguel Hernández (UMH) e ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulla salute di Alicante (ISABIAL) Bernat Soria, insieme al professor Damián García-Olmo del Jiménez Fondazione Díaz (Università Autonoma di Madrid) i cui risultati sono stati pubblicati su The Lancet's EClinical Medicine. Altre sei università spagnole e sei ospedali hanno preso parte allo studio.

Il professor Soria ha iniziato le sue ricerche sull'uso della terapia cellulare presso la UMH e, successivamente, presso il National University Hospital di Singapore durante l'epidemia asiatica di SARS-1 nel 2003, dove ha osservato gli intensi infiltrati polmonari nelle biopsie di questi pazienti.

A differenza della SARS-1, nell'infezione da coronavirus SARS-CoV-2, il quadro clinico mostra una depressione del sistema immunitario (linfopenia), una risposta infiammatoria estrema diffusa, danni ai tessuti, ipercoagulabilità e intenso disagio polmonare che richiede l'ammissione in terapia intensiva.

Questa terapia avanzata si basa su cellule staminali con proprietà rigenerative, antinfiammatorie e immunoregolanti ed è la prima terapia cellulare per COVID-19 interamente sviluppata e prodotta in Spagna. Durante lo studio pilota, sono stati trattati pazienti con coronavirus critici che non rispondevano al trattamento convenzionale di terapia cellulare, composto da cellule stromali mesenchimali allogeniche, in dosi di un milione di cellule per chilo di peso, in una o più dosi.

I risultati del suo uso nei pazienti con coronavirus ammessi nelle ICU sono stati confrontati con l'evoluzione clinica e la mortalità di casi simili. Secondo i risultati ottenuti, la nuova terapia cellulare non provoca reazioni avverse, ma comporta un miglioramento clinico e radiologico generale. Il tasso di mortalità dei pazienti è diminuito dal 70-85% al 15% (due pazienti). La maggior parte delle persone trattate con la terapia cellulare sono state estubate durante il periodo di raccolta dei dati.

I loro marker di infiammazione (proteina C-reattiva e ferritina), coagulazione (D-dimero) e danni ai tessuti (lattato deidrogenasi) sono diminuiti. Inoltre, è stato verificato che il farmaco non ha ridotto la conta dei linfociti. In effetti, i risultati mostrano che il nuovo trattamento aumenta la presenza di linfociti T (che attaccano direttamente il virus) e linfociti B (che sintetizzano gli anticorpi).

Gli autori dello studio spiegano che le terapie cellulari, a differenza di altri trattamenti, sono "farmaci vivi" e devono essere utilizzate da personale medico qualificato e prodotte da dipartimenti accreditati dall'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari. La conoscenza delle basi scientifiche biologiche di questi trattamenti, nonché della fisiologia dell'interazione tra il farmaco e l'ospite, sono essenziali per la loro corretta gestione.