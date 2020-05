Via libera alle mascherine fatte in casa. Un vademecum per usarle

L'Istituto superiore di sanità ha dato il via libera alla realizzazione delle mascherine di protezione fatte in casa. A livello di popolazione generale quello che viene raccomandato a livello internazionale è che le mascherine devono essere multistrato e uno può anche confezionarle in proprio, fermo restando che invece i modelli piu sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all'Iss sull'andamento dell'epidemia.

La recente vicenda di un uomo che indossando una maschera N95 alla guida ha perso i sensi e si è schiantato contro un palo, è iun esempio di come alcune persone potrebbero non rendersi conto che le maschere possono fare più danni che benefici se indossate in modo improprio.

In particolare, le N95 sono indispensabili per gli operatori essenziali, ma l'utente medio potrebbe non capire esattamente come utilizzare questo tipo di maschere realizzate appositamente per gli operatori sanitari.

© Xinhua/Avalon.red / AGF Mascherine fai da te

La dottoressa Shawn Nasseri, specializzata ad Harvard, ha definito le differenze tra le tipologie di mascherine:

N95 - Le maschere respiratorie o N95 in realtà richiedono una formazione su come usarle in modo efficace. Proteggono chi lo indossa dal 95% di particelle più piccole di 3 micron, ma possono anche ridurre l'ossigeno del 25%.

Chirurgico: una maschera chirurgica ha tre strati con tessuto occlusivo per formare una barriera protettiva, un secondo strato di filtrazione e uno strato interno di cotone come secondo strato di filtrazione. Sono considerati efficaci all'80-90% nel ridurre l'esposizione di chi lo indossa alle goccioline respiratorie.

Fai-da-te - La loro efficacia dipende da come sono realizzati, ma le maschere fai-da-te possono aiutare anche se non sono efficaci quanto le maschere chirurgiche o respiratorie.

Luoghi essenziali da indossare: non è necessario indossare una maschera mentre si è in macchina a meno che non si condivida la corsa. Dovrebbero essere indossate all'esterno in luoghi in cui non è possibile mantenere una distanza di almeno un metro dagli altri, ad esempio negozi di alimentari, attività commerciali, trasporti pubblici o su un marciapiede in cui non è possibile mantenere una distanza adeguata.

Durata: idealmente si dovrebbe indossare una maschera solo per un'ora o due alla volta. Quando si è al lavoro e si sta condividendo uno spazio con ricilcolo d'aria, indossare una maschera è essenziale, ma è meglio non farlo per più di 3-4 ore. A quel punto andare in bagno o uscire per fare una pausa dall'uso e prendere aria fresca.

Uso corretto: assicurarsi che calzi bene perché se la si sposta durante l'utilizzo si perde qualsiasi beneficio. Non toglierla, a meno che non ci si trovi in ​​un luogo sicuro. Quando si creano maschere a casa, dovrebbero essere più aderenti al viso e andare 2,5 centimetri sopra il naso e un 2,5 centimetri sotto il mento.