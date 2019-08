Negli ultimi sette mesi casi triplicati. È allerta mondiale sul morbillo

I casi di morbillo nel mondo sono quasi triplicati nei primi sette mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2018. A rivelarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Finora quest'anno sono stati segnalati 364.808 casi di morbillo in tutti e cinque i continenti, rispetto ai 129.239 dei primi sette mesi dell'anno precedente.

Questi numeri sono "i piu' alti (registrati) dal 2006", ha detto ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell'Oms, Christian Lindmeier. Dati che sono particolarmente preoccupanti poiché si ritiene che solo uno su 10 casi reali di morbillo nel mondo sia segnalati in tutto il mondo.

Secondo le ultime raccomandazioni proposte dal documento: “Tutti i soggetti sopra i 6 mesi di vita devono essere protetti dal morbillo prima di recarsi in un’area in cui circola il virus”. Chiunque abbia dei dubbi sul prioprio stato di vaccinazione viene invitato a consultare il proprio specialista. "I viaggiatori devono vaccinarsi almeno 15 giorni prima di una partenza”.

Protracted #measles outbreaks are occurring even in countries & regions with high overall vaccination rates. High national coverage can mask stark gaps & disparities between communities, geographic areas, & age-groups.

