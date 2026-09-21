Tajani: "Mi scuso, non ho mai pensato di offendere le donne" 

AGI - "Mi dispiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, nè nella vita privata nè nella vita pubblica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York in merito alle sue affermazioni sulle donne da sposare che avevano innescato delle polemiche politiche.
"Faccio un esempio per tutti: proprio a difesa del diritto delle donne, ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare polemiche ne' alimentare polemiche", ha spiegato. "Voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale", insiste il capo della Farnesina.