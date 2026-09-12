Gasparri canta “Dove si balla” con i giovani di Forza Italia a Montesilvano
AGI - Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e Difesa, tra gli organizzatori e i protagonisti più presenti di “Azzurra Libertà”, la tre giorni nazionale dei giovani azzurri in corso a Montesilvano, si è ritagliato anche un momento di festa insieme ai ragazzi. In maniche di camicia, dopo una giornata trascorsa tra incontri, dibattiti e confronti, Gasparri ha cantato con loro “Dove si balla” di Dargen D’Amico.
Una scena che ha subito attirato telefoni e video e che racconta il clima della manifestazione. Gasparri, impegnato direttamente nell’organizzazione della tre giorni, ha seguito da vicino i lavori e partecipato anche ai momenti più informali con i giovani di Forza Italia. Quando è partito il ritornello, si è unito al coro senza tirarsi indietro.
Giovane nello spirito e instancabile nel ritmo, anche dopo ore di appuntamenti Gasparri ha continuato a stare in mezzo ai ragazzi fino alla musica, confermandosi uno dei volti più presenti della manifestazione di Montesilvano.