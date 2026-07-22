Salvini: "A Bologna bodycam renderanno giustizia agli agenti" 

AGI - "Sono convinto che a Bologna le bodycam renderanno chiarezza e giustizia a quello che è stato il legittimo intervento da parte degli operatori delle forze dell'ordine". Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso dell'evento di presentazione delle bodycam di FS Security - messe a disposizione di ogni singolo operatore con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari -, in corso alla Sala Esquilino della stazione di Roma Termini.
"Mi auguro che ragazze e ragazzi di FS Security li usino il meno possibile perché è chiaro che quando lo attivi evidentemente ti senti in condizioni in condizioni di rischio, però è un bel passo in avanti è vero il sistema ferroviario italiano nel suo complesso. All'estero viene preso a modello sia dagli altri partner europei", ha aggiunto. Il vicepremier ha più ricordato che sono stati "dimezzati i furti nella stazioni" che sono tanti, "ma sono" calati "rispetto al passato".
Salvini: "Bodycam strumento fondamentale"
"La bodycam, in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega, da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze dell'ordine sia per gli stessi delinquenti, nel senso che tutto viene ripreso, ascoltato, documentato". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine della presentazione delle nuove apparecchiature destinate al personale di FS Security. Richiamando i recenti fatti di cronaca avvenuti a Bologna con le polemiche sull'operato delle forze dell'ordine, Salvini ha sottolineato: "Sono convinto che verrà fatta chiarezza e chi chiede giustizia avrà giustizia. Spiace che anche in questi giorni ci sia qualcuno che alimenta il clima di odio, tensione e conflitto nei confronti delle forze dell'ordine e di chi indossa una divisa e mette a rischio la sua vita per salvare altre vite. Questo lo combatto senza se e senza ma". "Chi incita alla 'caccia allo sbirro' non fa un buon servizio al Paese - ha concluso il titolare del MIT -. Le nostre forze dell'ordine vanno non solo tutelate, ma apprezzate. Ne stiamo assumendo migliaia in più, è stato adeguato lo stipendio, ci sono nuovi mezzi e nuovi strumenti".
Salvini: "C'è una frangia minoritaria rumorosa"
"Purtroppo c'è una frangia minoritaria rumorosa e irresponsabile che non tollera le divise, lo abbiamo visto anche in questi giorni", queste persone non aspettano altro "di una scintilla per dare sfogo alla sua frustrazione, alla sua violenza per andare a inseguire lo sbirro, il celerino e quant'altro". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso dell'evento di presentazione delle bodycam di FS Security - messe a disposizione di ogni singolo operatore con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari -, in corso alla Sala Esquilino della stazione di Roma Termini. "Spiace", ha spiegato Salvini "che anche istituzionalmente ci sia qualcuno, non dico che agevola, ma che col suo operato, fa in modo che ci siano queste frange di violenti che non rendono un buon servizio all'Italia nel mondo pero' quella di oggi e' una bella giornata: cerchiamo di migliorare". (
Piantedosi: "Si rovescia l'onere della prova per pregiudizio"
"Esiste un pregiudizio per cui si rovescia e si inverte l'onere della prova quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine: si presume, da parte di alcuni, la non legittimità. Ma noi non abbiamo timore di nulla". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando a margine della presentazione delle nuove body cam per FS Security e rispondendo a una domanda sull' "odio preventivo" evocato dalla premier Meloni e dal ministro Salvini dopo i fatti di Bologna. "Le forze dell'ordine sono le istituzioni al primo posto nel gradimento della maggioranza degli italiani, che sono persone serie, perbene e che vogliono bene al proprio Paese", ha rivendicato il titolare del Viminale. "Tutti gli episodi che sono successi sono ampiamente documentati. Viviamo un'epoca in cui la documentazione video e fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così", ha concluso