La Russa su Bologna: 'Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine'

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AGI - "Io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma ho piena fiducia nella magistratura. Il concetto è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine: se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece vedo che tante volte il percorso è al contrario". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna.
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"Invece di dire 'se ci sono errori ci pensa la magistratura', si parte esattamente al contrario, contro la polizia. 'La magistratura dacci dentro': è sbagliato questo approccio", ha aggiunto la seconda carica dello Stato.
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