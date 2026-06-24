Alemanno: 'Vado con Vannacci, è la speranza della politica italiana'

AGI - Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia accolto da un centinaio di sostenitori. "Uno di noi, Gianni uno di noi", è il coro che ha salutato l'ex sindaco di Roma.
"Il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose. Questo è il mio impegno fino in fondo. Lo farò con Vannacci", ha detto Alemanno, delineando il suo futuro politico all'esterno del carcere di Rebibbia. "Per questo ho fatto scelte controcorrente, fuori dagli schemi, perché così le cose non possono andare - ha aggiunto Alemanno - questa burocrazia statale non è all'altezza della situazione e quella del carcere è la testimonianza peggiore che si può vedere. Questo impegno lo farò con Vannacci perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa".
"Non mi candido a nulla, porto la mia esperienza"
"Non voglio candidarmi a nulla, né a sindaco, né a cose istituzionali, ho già dato - ha poi precisato Alemanno - devo però portare la mia esperienza". Nessun eventuale futuro ruolo istituzionale, dunque. "Il mio ruolo è solo quello di dare l'esperienza, la mia esperienza, la mia capacità di fare analisi politica, di dare prospettive. Io vengo soltanto a servire, non ho nessuna pretesa", ha aggiunto.
"Vannacci il volto nuovo e la speranza"
"Vedrò oggi Vannacci, lo vedrò stasera a cena, parleremo di tante cose e ci confronteremo. Non su tutto siamo d'accordo, però secondo me Vannacci è il volto nuovo e la speranza della politica italiana", ha detto ancora l'ex sindaco di Roma.