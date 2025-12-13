Buffon, 'Meloni rappresenta l'Italia nel modo migliore'

AGI - “Giorgia Meloni sta rappresentando penso nel modo migliore la nostra nazione, insomma sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato”. Così Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, risponde alla domanda su quale allenatore della sua carriera gli ricordi la presidente del Consiglio arrivando ad Atreju per il panel che lo vedrà protagonista con il ministro Abodi.
"La Juve a Tether? Elkann non la vende"
“Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juventus in vendita, e questa è la cosa principale”, ha aggiunto interpellato su una possibile proprietà straniera del club bianconero dopo l'offerta di 1,1 miliardi arrivata da Tether, che detiene già delle quote nella società.
L’ex capitano della Juve sottolinea come, al di là delle voci su un’offerta importante arrivata di recente, non ci siano segnali concreti di una cessione.
Buffon richiama quindi il peso della storia del club: "Quella della Juventus è una storia di 102 anni, una storia vincente, che anche nei momenti di difficoltà resta un punto di riferimento per i tifosi". "Io credo che il tifoso della Juve soprattutto debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e sentirsi felice di essere riconoscibile attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann", ha concluso.
La partita della Serie A in chiaro può essere un'idea
Sulla proposta di Pier Silvio Berlusconi di trasmettere in chiaro la partita della domenica sera per rilanciare il calcio italiano, ha osservato: “sono valutazioni che non devo fare io e non posso fare io, ma sicuramente in questi ultimi anni si sta cercando di trovare i maggiori introiti, sondando tutte le aree possibili: magari potrebbe essere anche un’idea”.