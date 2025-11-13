"La Roma vincerà lo scudetto?". La replica scaramantica di D'Alema
A margine di un convegno alla Camera dei deputati, l'ex premier dice la sua sui giallorossi di mister Gasperini
AGI - Felice della Roma di Gasperini? "Felicissimo". Massimo D'Alema, tifosissimo giallorosso, risponde così a un cronista che lo interpella a margine di un convegno alla Camera dei deputati. Poi, alla domanda "la Roma vincerà lo scudetto?", l'ex presidente del Consiglio si volta, saluta e si lascia andare a un gesto apotropaico.