Attacco Flotilla: in centinaia manifestano in Piazza Montecitorio

AGI - In centinaia si sono radunati oggi in piazza Montecitorio per protestare contro l'attacco con droni avvenuto la scorsa notte al largo di Creta contro la Global Sumud Flotilla, che ha colpito e danneggiato 9 imbarcazioni tra cui una battente bandiera italiana. "Siamo solo uno strumento di una battaglia più grande, quella dell'umanità che ha scelto da che parte stare. Per questo veniamo colpiti, perche' siamo a disposizione del popolo palestinese e del suo diritto alla terra e al futuro", ha dichiarato Giorgina Levi, portavoce del movimento Global per Gaza. "Vogliono fermare ogni possibilità di andare in soccorso alle donne, agli uomini, ai bambini che muoiono sotto le bombe israeliane, bombe targate Occidente, bombe che difendono interessi economici ben precisi", ha aggiunto.
Contestazione nei confronti della Cgil
L'intervento della segretaria confederale Lara Ghiglione è stato accolto da forti fischi e interrotto più volte dai cori di una parte dei manifestanti. In particolare esponenti di Usb e Potere al Popolo, che hanno gridato "vergogna" e "venduti". Dal palco Ghiglione ha rilanciato: "Ci rivediamo in piazza", ma immediata e' arrivata la replica di un'attivista: "E quando, se non vi fate vedere?". Il riferimento e' allo sciopero generale dello scorso 22 settembre proclamato da USB e a cui la CGIL non ha aderito.