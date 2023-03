Proseguono le ricerche a Cutro nel giorno del Cdm

AGI - Ce l'avevano quasi fatta, ma una maledetta secca a meno di cento metri dalla riva ha distrutto il caicco blu. I resti del relitto sono ancora sulla spiaggia di Steccato di Cutro, dove le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile stanno ancora immergendosi per recuperare i corpi. Le vittime sono più di 72. La guerra in Afghanistan non li aveva uccisi, i talebani neppure, il viaggio attraverso Iran e Turchia era alle loro spalle. Il caicco ha superato il Peloponneso, il mar Jonio. Si vedevano le luci delle case basse di Steccato di Cutro. Era fatta. Il mare era grosso, le navi della Guardia di Finanza erano già rientrate in porto. La secca ha vinto. La maledetta secca ha avuto la meglio. Mancavano meno di cento metri alla libertà. Maledetta secca.