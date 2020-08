(Agenzia Vista) San Benedetto del Tronto, 20 agosto 2020 Meloni impediremo a Governo di usare il Covid per non svolgere le elezioni "Il rischio di non svolgere queste elezioni per me non esiste. Non consentiremo che la maggioranza utilizzi il Covid per non rischiare di perdere le elezioni. Le elezioni si devono svolgere, saremo disposti a fare qualunque cosa" così Giorgia Meloni a margine di un'iniziativa a San Benedetto del Tronto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev