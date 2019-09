Ecco i 26 punti del programma di governo M5s-Pd

Sul Blog delle Stelle sono pubblicate le 'linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo'. Una bozza di lavoro - è spiegato - "che riassume le linee programmatiche che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo".

Scarica qui il programma di governo

Si tratta di 26 punti che vanno dalla neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, al tema dell'immigrazione, dal taglio delle tasse alla riduzione del numero dei parlamentari, dalla riduzione dei tempi della giustizia civile, penale e tributaria al completamento del processo dell'autonomia differenziata.

L'ultimo punto è dedicato a Roma: "Il Governo dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre piu' vivibile e sostenibile per i residenti".

