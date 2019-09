"Il governo durerà poco". La profezia di Calderoli

Afp Roberto Calderoli

"A Palazzo Madama la maggioranza è risicata e noi controlliamo molte commissioni. Se anche l'esecutivo dovesse nascere, sarà facile metterlo in difficoltà. Non durerà". A parlare non è un leghista qualunque ma l'ex ministro per le Riforme, vice presidente del Senato e riconosciuto 'mago' del regolamenti parlamentari, Roberto Calderoli che già pensa alle 'trappole' da disseminare lungo il lavoro della Camera Alta. "E pensi - svela intervistato da Libero - che non sarà nemmeno difficile farlo. La Lega è l'unica forza politica in grado di fare davvero l'opposizione. Sotterrerò il governo sotto milionate di emendamenti".

