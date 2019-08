M5s avvia il dialogo col Pd. Ma la porta alla Lega non è chiusa

Il Movimento 5 stelle ha ufficialmente aperto la porta al dialogo con il Pd, con un mandato chiaro dell'assemblea degli eletti, partendo dal tema del taglio dei parlamentari. Ma la porta a Matteo Salvini, che oggi ha rilanciato e fatto un'apertura a Luigi Di Maio, non sarebbe ermeticamente chiusa, anche se si tratta di una strada difficilmente praticabile.

"Ora o la Lega apre in maniera seria oppure noi da domani iniziamo realmente a trattate con il Pd", spiega un 'pontiere' pentastellato. Al momento non vi sarebbero stati contatti tra Salvini e Luigi Di Maio. Ma - anche se non vi sono conferme ufficiali dai due partiti - non è escluso che potrebbero esserci contatti nelle prossime ore.

