I titoli di apertura dei principali giornali italiani

Il nuovo nodo del governo sono le tasse sul lavoro, e il tema è presente sulle prime pagine dei giornali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri apre il tavolo del cuneo fiscale programmando per venerdi' un incontro tra il governo e i sindacati. Ma all'orizzonte si profilano già degli ostacoli dentro la maggioranza. Il Movimento 5 stelle, che per la voce della viceministro Castelli, frena e fa sapere che serve prima un'intesa. Nella nuova Irpef c'è un piano per il taglio delle aliquote. Altro tema in prima pagina, lo scontro sul caso Gregoretti e metà dei componenti della Giunta del Senato abbandona i lavori per protesta.



CORRIERE DELLA SERA Tasse sul lavoro, primo stop Gualtieri convoca i sindacati sul cuneo. Ma i 5S: serve l'intesa nel governo

LA REPUBBLICA Italiani pronti a partire Se Putin convince Haftar all'accordo, ci sarà una forza di pace europea a Tripoli con anche i nostri soldati Oggi Consiglio dei ministri. Il premier Conte: ma prima l'asse tra russi e turchi deve imporre la tregua Decreti di Salvini, cancellarli o ritoccarli? Il Pd si divide

LA STAMPA Vaticano, il nodo del Papa emerito Cresce la richiesta di un testo che preveda limiti all'esercizio del magistero del pontefice dimissionario Ma un retroscena svela che Benedetto XVI non avrebbe dato il suo ok alla pubblicazione del libro.

IL FOGLIO Il regime iraniano non si è ricompattato, anzi è sempre più compromesso "Il nemico è qui". Le proteste contro gli ayatollah sono più frequenti. "E se per sbaglio schiacciate il pulsante dell'atomica?" Una storia diversa su Suleimani

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Sinistra modello Emiliano I tre sfidanti del Governatore: noi tutti insieme contro la destra Soddisfatto Zingaretti. Il vincitore: ai gazebo nonostante il gelo

LA NAZIONE Allarme spinelli snobbato dai genitori Centinaia di post dopo la nostra inchiesta. La sorpresa: sono prima di tutto gli adulti a sottovalutare il problema

IL SECOLO XIX Il governo apre la trattativa sulle pensioni Idea quota 102 Il piano del premier per gli investimenti verdi: fondi per industria, rinnovabili e agricoltura

IL TEMPO Vietato circolare con il diesel Blocco auto per lo smog, si salvano solo i mezzi a benzina da Euro 3 in su, oltre a quelli elettrici Polemica per il fermo anche delle Euro 6 diesel, vendute per essere meno inquinanti di tante altre.

IL MESSAGGERO Tasse sul lavoro, governo diviso Cuneo fiscale, Castelliu (M5S) frena Gualtieri sul taglio: parliamo di Irpef. Oggi il faccia a faccia Il Pd blinda l'alleanza: insieme anche al voto. Tensione tra i grillini, Bugagni rompe con Rousseau

IL SOLE 24 ORE Parte la stretta da 1 miliardo sui crediti verso il Fisco Giovedì 16 la prima scadenza nella quale tenere conto dei limiti alle compensazioni Niente scambio dare-avere per importi sopra 5mila euro prima della dichiarazione Al debutto anche l'obbligo per i privati cittadini di usare i canali delle Entrate

IL GIORNALE - AGENZIA VIAGGI CONTE&DI MAIO Il premier in Turchia e il ministro in Tunisia non combinano nulla Intanto Haftar non firma l'accordo: è ancora guerra in Libia

LIBERO QUOTIDIANO Le donne lavorano più degli uomini In America ci sono 76,2 milioni di lavoratrici: 100mila in più dei maschi che hanno meno titoli accademici. Il fenomeno si sta verificando anche qua

IL FATTO QUOTIDIANO CASO RUBLI, IRINA INGUAIA SALVINI&C. La giornalista racconta che cenò col leader e Savoini la sera prima dell'incontro al Metropol in cui si parlò del petrolio e di quel 4% per la Lega.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it