"Giornata storica, autorizzati i lavori del tunnel in Italia della Tav", ha detto Cirio

"Una giornata storica, è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia della Tav". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine del cda di Telt a cui ha preso parte, nelle scorse ore a Parigi, insieme all'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi. "Torniamo da Parigi dopo aver consolidato un risultato importante - spiega Cirio - frutto anche del lavoro di chi mi ha preceduto al governo del Piemonte, che ci ha permesso oggi di fare passi avanti importanti nella realizzazione di un'opera strategica per l'Italia e per l'Europa".

"Ho voluto partecipare personalmente - aggiunge - ed è la prima volta che la Regione siede a questo tavolo con il suo massimo rappresentante, proprio per rimarcare quanto la Tav sia per noi imprescindibile. È la prima volta, tra l'altro, che al cda partecipa anche la coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova. Una giornata importante in cui abbiamo ottenuto un cofinanziamento maggiorato al 55% per la Tav, unico caso in Europa, e la disponibilità da parte dell'Ue a cofinanziare al 50% anche le tratte nazionali. Il cda di Telt ha approvato proprio oggi la pubblicazione dei bandi, per un valore di circa 1 miliardo di euro. In questo modo i lavori per l'intero tunnel di base sono banditi".

