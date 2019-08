Di Maio replica a Salvini: "I veri amici sono sempre leali"

ANDREA RONCHINI / NURPHOTO Luigi Di Maio

"Non mi sono mai piaciute quelle persone che fanno gli amici di tutti. Per me l'amicizia è una cosa seria, è un valore fondamentale nella vita, straordinario. E soprattutto, i veri amici sono sempre leali...". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio replicando al leader leghista Matteo Salvini che in aula al Senato lo ha più volte definito "l'amico Di Maio".

"Voglio darvi una buona notizia, dopo le proteste dei cittadini nelle piazze e sui social la Lega ha ceduto sul taglio dei parlamentari, una riforma del Movimento 5 Stelle e che il Paese aspetta da anni. Settimana prossima tagliamo 345 parlamentari", aggiunge Di Maio.

