Il nuovo Governo Conte e l’incidenza della crisi sul peso dei partiti

ANDREAS SOLARO / AFP La squadra dei ministri del Conte bis

All’indomani del giuramento al Quirinale, l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l’opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10.

"La crisi politica aperta da Salvini l’8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo significativo sul consenso ai partiti”. Demopolis ha misurato il peso dei partiti nel voto per le Politiche: la Lega otterrebbe oggi il 32%, il PD si confermerebbe secondo partito con il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle avrebbe il 22%. Distanziati, e di fatto affiancati, appaiono Fratelli d’Italia al 6,8% e Forza Italia al 6,7%.

Come emerge dal Barometro Politico Demopolis, la Lega ha perso in un mese 5 punti percentuali, passando dal 37% del 5 agosto al 32% odierno. Stabile il PD con il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle, in ripresa, guadagna 3 punti, ottenendo oggi il 22%.

Nota informativa. L'indagine è stata effettuata dall'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, il 4 e il 5 settembre per il TG3 Linea Notte su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell'universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it

