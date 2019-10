Questo è il simbolo di Italia Viva

"Io non so se c'è un leader, ma so che c'è una squadra e adesso è il momento di scegliere il simbolo della nostra casa". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il simbolo di Italia Viva. Due ali stilizzate, a ricordare il volo di un uccello, di colore rosa fucsia. Più in basso la scritta Italia Viva con font che riprende il disegno stesso. Il tutto presentato dal palco della Leopolda, con un grande pannello di forma circolare a scendere dal soffitto e l'ex premier a marciare verso la platea circondato dallo stato maggiore del nuovo partito.

