La scissione di Renzi raccontata dai quotidiani in edicola

Il nuovo partito di Renzi si chiama “Italia viva”. E la sua nascita ha preso in contropiede anche il premier Conte, che intervenendo sulla scissione dei democratici ha detto: “Renzi è stato poco trasparente”.

Intanto in un’intervista al Corriere della Sera Zingaretti replica che un po’ la mossa dell’ex premier se l’aspettava perché Renzi era sì vicino al partito ma aveva un atteggiamento di “non partecipazione alla vita del partito che francamente non ho mai compreso fino in fondo”. Però è una rottura che “dispiace” perché è “un errore dividere il Pd”. Anche se poi aggiunge che non ha capito il perché dello strappo. Zingaretti poi ribadisce anche che “ora il nostro compito è molto chiaro”: si tratta di "portare nel futuro il Pd. Anzi, meglio, il Pd può ricostruire una speranza per l’Italia”. La scissione del Pd si riverbera sulle altre forze politiche e agita anche Forza Italia.

CORRIERE DELLA SERA

Zingaretti: così cambio il Pd

«Renzi? Non l’ho capito». Tensioni perla scissione. Conte: poco trasparente

LA REPUBBLICA

Il governo del tre più uno

Renzi annuncia il nome del partito, Italia Viva: “Già due ministri e 40 parlamentari con me”. Sfida a Salvini, ora il confronto in tv

L’amarezza del premier: il Pd avrebbe dovuto dirmelo quando ho ricevuto l’incarico. Prodi: la frammentazione ci distruggerà

Zingaretti: un errore dividerci adesso, ma non grido al tradimento

LA STAMPA

Il governo nelle mani di Renzi

Controllerà 15 senatori, sono decisivi per la fiducia. Conte, contatti con Letta per blindare il Senato

IL MESSAGGERO

Renzi, lo strappo allarma Conte

L’ex premier lancia “Italia Viva”: «Con me 40 parlamentari dal Pd». Ma arrivano defezioni

Gelo di Zingaretti, Palazzo Chigi: minaccia alla stabilità. Il Colle: non c’è cambio di maggioranza

IL GIORNALE

IL VERO PIANO DI RENZI

L’ex premier con il suo partito «Italia Viva» tiene sotto scacco il governo L’obiettivo è arrivare al 2022 per scegliere il prossimo capo dello Stato

ORA CONTE TREMA: DOVEVA AVVISARMI PRIMA

LIBERO QUOTIDIANO

SEDOTTI E BIDONATI

L’ex premier via dal Pd con 40 parlamentari: «Sì, è un’operazione di Palazzo

Nasce Italia Viva». Conte, Di Maio e Zingaretti ora gli faranno da camerieri

Salvini: «Prima o poi gli elettori puniranno questi venduti»

IL FATTO QUOTIDIANO

La prima missione di Renzi: sabotare le intese regonali‚Äč

IL FOGLIO

UN VUOTO CHIAMATO ALTERNATIVA

Gli antisovranisti hanno respinto l’assalto salviniano. Ma cosa si può fare per dare alla cultura riformista una stampella diversa da quella populista? La grande scomposizione e le domande giuste per capire come trasformare la scissione di Renzi in un’opportunità

IL SOLE 24 ORE

Banche, meno vincoli europei più capitale per le imprese

Enria in visita in Italia: «Non previsti nuovi aumenti nei requisiti di capitale»

Il capo della vigilanza Ue oggi al comitato esecutivo dell’Abi, poi vedrà Visco

Resta l’allerta sui crediti Npl: «Evitare distrazioni perché l’economia peggiora»

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Renzi non rasserena Conte

Il premier: strana scelta dei tempi. Zingaretti: un errore, ma ora avanti Rosato alla Gazzetta: si parte con le liste civiche. Puglia, primi contatti

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Il blitz di Renzi agita il governo

L’ex premier lancia ”Italia Viva”: «Con me 40 parlamentari». Ma arrivano i primi no

Conte preoccupato: un’oggettiva minaccia alla stabilità. Di Maio: non tollero tensioni

IL MATTINO

Renzi lancia «Italia viva». Conte attacca: una minaccia

L’ex premier: con me 40 parlamentari. Palazzo Chigi: ora a rischio la stabilità. La scissione scuote anche Forza Italia

IL SECOLO XIX

Atlantia, l’addio d’oro di Castellucci

Buonuscita da 13 milioni. La telefonata a Bucci. Inchiesta sui ponti, Luciano Benetton: «Siamo sotto choc»

IL TEMPO

Imprese felici con il governo di prima

Rapporto Cna: per la prima volta dopo anni era scesa un pochino la pressione fiscale

Nel 2019 le Pmi hanno finito di pagare le tasse ad agosto, cinque giorni prima del solito

