Salvini risponde a Trenta: "Per me parlano i numeri, qualcuno è nervosetto"

"Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po' nervosetti, problema loro": ad affermarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a Milano a una domanda sulle affermazioni polemiche del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sui soccorsi ai migranti in mare. A margine della cerimonia per il centenario dell'Associazione nazionale alpini a Milano, Salvini ha sottolineato: "Replicano i numeri. La missione Sophia, con tutto il rispetto, recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia". Sul tema Salvini ha detto: "Già entro la settimana avremo un comitato per l'ordine e la sicurezza al Viminale su questo ed altri temi".

