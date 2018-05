Lezioni di ruspa. Il 1 maggio di Matteo Salvini

Prima o poi doveva accadere. A furia di evocare la ruspa, contro gli insediamenti nomadi abusivi o contro gli avversari politici, Matteo Salvini ha deciso di imparare a guidarne una. Così, dopo gli impegni elettorali precedenti al voto in Friuli Venezia Giulia e galvanizzato dalla schiacciante vittoria del suo candidato Massimiliano Fedriga, il leader leghista ha deciso di rilassarsi il 1 maggio prendendo "lezioni di ruspa", ovvero imparando in concreto a utilizzarla. A testimoniarlo è un video condiviso sulla sua pagina Facebook, al termine del quale tuona sorridente: "RUSPA"! mentre un addetto ai lavori gli spiega come manovrare il braccio escavatore.

A esser pignoli, il mezzo in azione sembrerebbe essere una scavatrice, ma poco importa. Il messaggio, corredato dalla solita hashtag "andiamo a governare", è chiaro: dopo il verdetto degli elettori friulani e il naufragio della trattativa tra Pd e Cinque stelle, il centrodestra a trazione leghista vuole un incarico dal Quirinale per poi cercarsi i voti in Aula. Se il candidato sarà Salvini o il suo più moderato braccio destro Giancarlo Giorgetti, che dovrebbe essere assai più gradito ai dem e potrebbe aprire una breccia nei renziani che hanno avversato l'intesa con Di Maio, lo scopriremo nei prossimi giorni. Sempre che Mattarella​, ostile a qualsiasi incarico che non parta già con una maggioranza in Parlamento, sia aperto a tale prospettiva. E che il veto dello stesso Salvini nei confronti del Pd sia revocabile, qualora il Colle voglia tentare il tutto per tutto prima di valutare l'ipotesi di nuove elezioni.

