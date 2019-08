Salvini: sospetto che il reddito di cittadinanza incentivi il lavoro nero

AGF Matteo Salvini

"C'è il sospetto che il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro, incentivi il lavoro nero e addirittura lo tolga". Parola di Matteo Salvini, secondo il quale "in questo caso, allora bisognerebbe ripensarlo". Il ministro dell'Interno ha fatto oggi tappa a Catania, dove è stato contestato da una cinquantina di persone che hanno lanciato slogan 'venduto', 'traditore', 'buffone'.

In vista delle elezioni regionali "già la prossima settimana mi incontrerò con gli alleati del centrodestra e sicuramente parleremo anche d'altro", dice ancora Salvini, ricordando che presto si voterà in alcune regioni e "l'alleanza di centrodestra che ha vinto negli ultimi mesi dovrà concordare assieme candidati e programmi". Ha sentito per telefono esponenti del centrodestra?, gli e' stato chiesto. "Non ho sentito nessuno, ma conto di vederli presto" considerando appunto che "tra poco" si vota in Umbria, in Emilia romagna e poi anche Marche.

