Salvini: "Conte bis? Ribaltone all'italiana pronto da tempo"

ANDREA RONCHINI, RONCHINI / NURPHOTO

Matteo Salvini

"Pare che stia nascendo un governo che ha le poltrone come unico collante, lontano dal Paese reale", nato da un "gioco di palazzo" che sarebbe stato "pronto da tempo". Lo dichiara in conferenza stampa al Senato il leader leghista Matteo Salvini, "se poi la discontinuità avesse il volto del presidente del Consiglio, questo è un classico ribaltone all'italiana". "Se qualcuno sta svendendo la sovranità di questo Paese in nome della Merkel lo spiegherà agli italiani", ha aggiunto.

"Il presidente della Repubblica parlava di governi di ampio respiro, ditemi che ci azzecca l'ipotesi di governo M5s-Pd", prosegue Salvini, che ha però assicurato che non farà appello alla piazza se un esecutivo giallorosso vedrà la luce.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.