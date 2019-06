Salvini a Conte: "Andiamo avanti, la Lega c'è"

"Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mentre è ancora in corso la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto una risposta chiara ai due leader dei partiti di maggioranza.

"Proprio oggi ad esempio ho inaugurato col governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta, opera fondamentale attesa da quasi trent'anni. L'Italia dei Sì è la strada giusta. Flat Tax e taglio delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell'austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi: noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è", conclude Salvini.

"Il governo va avanti, se tutti mantengono la parola data va avanti", ha aggiunto poi Salvini al suo arrivo a Porto Mantovano per un comizio in vista del ballottaggio di domenica prossima. E a chi gli chiedeva dei continui litigi tra M5s e Lega, Salvini ha risposto: "Io non litigo, sono settimane che non rispondo a insulti e attacchi. Tempo da perdere in polemiche non ne ho e non ne abbiamo".

"Allora ci possiamo vedere". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto a chi gli fa notare che Matteo Salvini ha già replicato al suo appello dicendo che la Lega "non ha mai smesso di lavorare".

