Salvini definisce "spettacolo indegno" i commissari Ue che cantano 'Bella ciao'

Matteo Salvini, Pontida 2019

"È follia". Così Matteo Salvini commenta le immagini dei commissari Ue espressi dal Pse che hanno cantato 'Bella ciao' in aula del Parlamento europeo. "Rappresentano 500 milioni di cittadini europei...E' uno spettacolo indegno" ha detto il leader della Lega a Stasera Italia.

"Caro Salvini, se vivi in un Paese democratico è anche perché ci sono stati tante e tanti che hanno perso la vita cantando Bella ciao per la nostra libertà. Non offendere una storia italiana che è di tutti". Così Nicola Zingaretti, su Facebook, replica alle critiche del leader leghista ai commissari europei socialisti. Mentre Carlo Calenda su Twitter scrive: "A tutti quelli che si accingono a rispondere a #Salvini e #Meloni sui Commissari che cantano #BellaCiao: vogliono iniziare un'altra polemica sul nulla. Ricordare sempre: senza polemiche non esistono. Non lavorano, non si preparano, non propongono soluzioni. Vivono di cagnara".

