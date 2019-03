Salvini: "In Basilicata la Lega triplica i voti, 7 a 0 alla sinistra"

Cosimo Martemucci / Agf Matteo Salvini

Il vicepremier, Matteo Salvini, esulta per la vittoria del candidato di centrodestra e l'affermazione della Lega in Basilicata: "Grazie!‬ ‪La Lega - scrive Salvini in una nota - in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata!‬ 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa”.

