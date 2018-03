Il primo giorno a Montecitorio? Il presidente Fico prende l'autobus

Foro Ansa Roberto Fico

È andato a lavorare in autobus, Roberto Fico, neo presidente della Camera al suo primo giorno in ufficio a Montecitorio dopo l’elezione di sabato mattina. Niente auto blu, un biglietto del bus, uno dei tanti che ferma a piazza Colonna, su via del Corso. Uno scatto memorabile firmato dall’Ansa che dice molte cose sul neo presidente, uomo di sinistra, considerato un Cinquestelle ortodosso.

Rinunciare all’auto blu il primo giorno di lavoro, non è male come atto di discontinuità (chissà cosa ne pensano gli uomini della scorta). Sui social il presidente pendolare è diventato subito virale.

