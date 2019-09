"La nascita del gruppo di Renzi è un rumore di fondo, direi una pernacchia”, dice Formica

Agf Rino Formica

“Noi siamo distratti dai suoni di fondo. Ecco, la nascita del gruppo di Renzi al Senato è appunto un rumore di fondo. Direi una pernacchia”. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, è duro e anche un po’ sprezzante il giudizio di Rino Formica, 92 anni, un pezzo di storia della Repubblica, ministro a più riprese negli anni di Craxi, coniatore di aforismi celeberrimi sulla politica tra cui il più inflazionato, è appunto: “La politica è sangue e merda”.

Il giudizio sulla “pernacchia” si riferisce al fatto che Renzi, per costituire il suo gruppo Italia viva si sono dovuti associare al Psi di Riccardo Nencini, anziché dover confluire nel Gruppo Misto. Ciò che fa dire a Formica che si tratta di “un espediente”, nel senso che “è come i vecchi teatri del Sud che venivano costruiti con il contributo delle famiglie benestanti”, aggiunge.

“Queste famiglie – seguita Formica – conservavano un ‘diritto di plateatico’: avevano un palco tutto loro durante gli spettacoli. I socialisti al Senato hanno offerto il loro diritto di plateatico a Renzi. Ma cosa cambia assistere dal palco oppure dal loggione? Spettatore eri e spettatore rimani”. Perciò non cambia nulla “se un senatore di Italia Viva parli a nome del suo gruppo oppure a nome di un sottogruppo del Misto”. È indifferente.

Anche perché, se ci si riferisce poi al gruppo socialista capeggiato da Nencini finora, Formina afferma che “l’eredità del Psi è già stata liquidata, stravolta. Sono trent’anni che si vanno a offrire in giro per uno strapuntino nell’autobus dell’uno o dell’altro partito. Non me ne occupo più”, dice, in quanto “i simboli hanno un senso se mantengono la capacità di trasmettere i loro valori originali”.

E Renzi? Renzi, risponde Formica, “è nato qualche secolo dopo Napoleone, eppure non è l’unico Napoleone in giro, ce ne sono ancora tanti. Però in genere sono nei manicomi”, poi però ci sono gli amici che hanno seguito Renzi in Italia Viva “per di fedeltà e lealtà, che non sono mica un disvalore”. E quest’ultimi, “da buoni amici si comportano come i medici dei pazzi: devono dirgli di sì. Sono Napoleone? Sì, è vero, sei Napoleone. È la pazienza dei medici dei pazzi”. Questo il giudizio sull’entourage dell’ex premier e segretario del Pd dato dall’ex plenipotenziario craxiano.

Quanto al governo, Formica reputa che questo “si troverà presto a fare i conti con problemi ben più vitali” del potere di ricatto esercitato dal nuovo gruppo varato da Renzi: “Per ora il Conte bis è come l’aspirina è servito ad abbassare la febbre, il che è un fatto positivo. Ma ha dei limiti”. Quali? “È diretto da un avvocato”. Il quale, secondo Formica, “proprio per indirizzo culturale e professionale, ha il compito di difendere il proprio cliente. Finora ha difeso bene il cliente ‘governo’. Ma è un segno della crisi: quando si chiamano gli avvocati significa che c’è da proteggere una posizione precaria. La politica non ha bisogno di avvocati, ma di condottieri, pensatori, guerrieri, lottatori. Un buon avvocato invece serve a difenderti dalle cause, a cercare di sfuggire alla durezza del giudizio e invocare la clemenza dei giudici” chiosa l’ex dirigente del Psi, che per altro giudica che l’Europa guardi con una certa preoccupazione “l’eventuale precipitare della situazione” in Italia.

La crisi, poi aggiunge, “ha radici molto più profonde di Salvini” ed è “il continuo deperire dei corpi organizzati della democrazia”. E il male è alla radice, “non in un settore, un partito o un singolo personaggio”. Pertanto, “Salvini magari potrà pure essere accantonato” poi però “rimarrà il salvinismo della destra italiana”. E Formica teme, piuttosto, “che la disgregazione dei corpi, della trama organizzata della democrazia italiana, rischi di aprire le porte a soluzioni autoritarie”.

