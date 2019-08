Renzi: "Riprendiamo la raccolta di firme per le dimissioni di Salvini"

ELIANO IMPERATO / CONTROLUCE Matteo Renzi

"Avevamo iniziato con i Comitati d'Azione Civile a raccogliere firme per le dimissioni di Salvini. Siamo quasi a quota 40.000. Riprendiamo e arriviamo entro il 20 agosto almeno a 50.000 firme. Il Viminale ha bisogno di un professionista della sicurezza, non di un seminatore d'odio. Lasciamo Salvini in Spiaggia e diamo un vero Ministro dell'Interno all'Italia. Firma e fai firmare". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.

"In un Paese civile quando si viene sconfitti in Parlamento ci si dimette. Le dimissioni sono un gesto difficile. Io ci sono passato, vi garantisco che fa male. Ma quello che è giusto, è giusto. Matteo Salvini ha sfidato i parlamentari e il tabellone del Senato ha segnato la sua sconfitta. Ma Capitan Fracassa vuole tenersi stretta la poltrona. Per questo penso giusto che anche nelle ore di vacanza chi vuole mobilitarsi si mobiliti", aggiunge Renzi.

