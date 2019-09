La partita di Renzi è aperta. Chi andrà a giocare?

Un conto è avere un manipolo di senatori a palazzo Madama, un altro è tentare di aumentare i numeri mettendo in difficoltà il gruppo. Il progetto di Matteo Renzi è ufficialmente partito ma il modo della separazione che verrà sancita nei prossimi giorni è motivo di forte attrito perfino tra i fedelissimi del senatore di Firenze.

In un primo momento l'ex premier sembrava intenzionato prima ad uscire da solo dal partito, poi a portare con sé solo alcuni esponenti a lui vicini. Ora però, dopo aver accelerato i tempi, anche in risposta alle reazioni arrivate da più parti, il tentativo in atto sarebbe quello di una prova muscolare.

L'obiettivo al Senato non è il gruppo misto e magari neanche arrivare ai dieci senatori utili per costituire un gruppo, contando perà sull'appoggio di Nencini per il simbolo (appoggio che non è ancora certo). Renzi starebbe tentando di allargare il fronte, contattando - spiegano fonti parlamentari - altri senatori.

Non è certo che riuscirà ad andare oltre alla decina, ma al momento avrebbe intenzione di cercare di arrivare ad un maggior numero possibile. C'è chi parla di quindici possibili adesioni ma non è escluso che ci voglia un po' più di tempo. "Se vuole altri senatori - osserva un dem a palazzo Madama - crea una spaccatura ancora più forte di quella prevista alla vigilia".

Perché è ormai assodato che quella separazione consensuale auspicata da diversi renziani non c'è. Anzi lo stesso fronte renziano sta vivendo un vero e proprio dramma. Anche dal punto di vista dei rapporti umani, soprattutto al Senato dove i numeri sono più ballerini.

Nei mesi scorsi la divisione con Guerini e Lotti che hanno dato vita a Base riformista. Ora si sono sfilati anche degli esponenti da sempre considerati al fianco dell'ex presidente del Consiglio. Da Malpezzi a Biti che oggi ha sottolineato di voler restare nel partito, "di essere al servizio di questa comunità".

