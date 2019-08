"Bisogna impedire il voto voluto da Matteo Salvini", dice Renzi a Le Monde

L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francese Le Monde che "bisogna impedire il ritorno alle urne voluto da Matteo Salvini". Nel colloquio, pubblicato in apertura sul sito dell'autorevole quotidiano francese, il senatore del Pd spiega "il suo tentativo" di parlare con il M5s per cercare di evitare una catastrofe economica e una deriva estremista.

"Questo governo ha promesso di cambiare tutto. Dopo un anno e due mesi, il suo fallimento è evidente. Viene dimostrato che i populisti, una volta al potere, sono incapaci, incompetenti. Per questo, il 20 agosto, voteremo la sfiducia. Quindi dovrebbe iniziare il percorso istituzionale previsto dalla Costituzione", dichiara ancora l'ex premier.

Entretien | Pour Matteo Renzi, ancien président du Conseil italien, « il faut empêcher le retour aux urnes voulu par Matteo Salvini » https://t.co/VIoPRrgzgg — Le Monde (@lemondefr) August 16, 2019

Il giornalista Jerome Gautheret gli fa notare che oggi è aperto al dialogo con il M5s che in passato però aveva definito "un movimento di estrema destra pericoloso per la democrazia e per l'Europa" e gli chiede se abbia cambiato idea. "La situazione è cambiata un po' - spiega Renzi - La Lega sta perseguendo una linea di estrema destra, che considero inaccettabile, mentre il M5s sembra - si spera sia duraturo - aver cambiato orientamento. Sembra - vedremo se questo accadrà davvero - che voglia prendere le distanze dalla follia della Lega".

