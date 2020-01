Il risultato delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria sulle prime pagine dei quotidiani

Il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vince e si riconferma governatore per il secondo mandato battendo la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Il Pd riesce a fermare Salvini. E il segretario dem Nicola Zingaretti dice: "Ora il governo è più forte, ringrazio le Sardine". Crollano ovunque i Cinque Stelle. In Calabria invece è il centrodestra ad affermarsi con Jole Santelli (Forza Italia) e a vincere le regionali. Sconfitto l’imprenditore del tonno Filippo Callipo del centrosinistra.

CORRIERE DELLA SERA

Bonaccini vince, il Pd ferma Salvini

Conte: in Emilia sconfitti gli slogan, il governo va avanti. Jole Santelli (Forza Italia) conquista la Calabria

LA REPUBBLICA

Salvini. La prima sconfitta

In Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Bonaccini stacca Lucia Borgonzoni. Crollano i 5Stelle. Affluenza in forte ripresa La destra conquista la Calabria con la vittoria di Jole Santelli

Zingaretti: un immenso grazie alle Sardine

LA STAMPA

Emilia, Bonaccini batte la Lega

Vantaggio negli exit-poll. Borgonzoni insegue a 3 punti. Crollano i grillini. Raddoppia l’affluenza. Le Sardine: merito nostro

In Calabria trionfa il centrodestra con Santelli. Il premier Conte: così, il governo va avanti. Salvini: io ho fatto il possibile

IL MESSAGGERO

Bonaccini davanti alla Lega

Exit Poll: in Emilia Romagna il centrosinistra al 47-51%, la candidata di Salvini al 44-48% Affluenza record e crollo M5S. In Calabria affermazione netta di Santelli (Fi) con il 49-53%

IL GIORNALE

Grillini affumicati

Le sardine si mangiano i Cinque Stelle. Stop per Salvini, il Pd tiene l’Emilia-Romagna

Calabria, trionfo del Centrodestra

LIBERO QUOTIDIANO

La Lega Primo Partito

Nella rossa Emilia-Romagna Matteo fa il pieno di consensi ma il governatore della sinistra è in vantaggio sulla Borgonzoni. Al Sud l’azzurra Santelli umilia il candidato del Pd

IL FATTO QUOTIDIANO

Sardine e 5s spingono Bonaccini

Proiezioni: in Emilia Salvini insegue. ribaltone nella notte: il pidino partiva sotto e ieri ha rimontato. Calabria a destra

IL FOGLIO

La memoria viva dell’Europa

Cacciati e uccisi dagli islamisti in Francia, non “graditi” in parte della Germania, costretti a chiudere le comunità a causa dei neonazisti in Svezia. Nel continente che deve loro tanto, ma che fu anche teatro della Shoah, hanno ancora un futuro gli ebrei? Storie e silenzi. Un’inchiesta e un libro

IL SOLE 24 ORE

Corsa al lavoro con 15 bonus

Assunzioni agevolate. Zero contributi per tre anni: l’apprendistato nelle microimprese è la formula più conveniente. Sconti su misura per giovani, cassintegrati e disoccupati

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Exit poll: l’Emilia resta rossa

Non riesce la spallata da parte di Salvini. Per i Cinque Stelle un tracollo choc

La Calabria premia il centrodestra: la forzista Santelli distanzia il re del tonno

LA NAZIONE

L’Emilia resta regione rossa

Proiezioni: il Pd Bonaccini in testa, la leghista Borgonzoni nettamente staccata. Lega in calo rispetto alle europee

Grillini al tappeto. Vola l’affluenza, esultano le Sardine. In Calabria l’azzurra Santelli travolge Callipo​

IL SECOLO XIX

Emilia-Romagna, Bonaccini avanti Raddoppia l’affluenza, crolla il M5S

Secondo gli exit poll il candidato del Pd ha respinto l’assalto della Lega. Conte: così, governo tranquillo

IL TEMPO

Salvini si schianta sul muro rosso

Conquista con gli alleati la Calabria ma non riesce a strappare la roccaforte alla sinistra

Matteo paga la debolezza della candidata: campanello d’allarme per l’uomo solo al comando

