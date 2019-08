Titoli e aperture. Così i giornali italiani interpretano la crisi di governo

Come interpretano la crisi di governo i giornali? Quali sono i titoli dei maggiori quotidiani italiani dopo una giornata intensa che ha visto la caduta del governo, le dimissioni di Conte e l'apertura di una nuova fase politica per l'Italia? Abbiamo riassunto qui le aperture che si ritrovano oggi in edicola.

Corriere della Sera

Conte processa Salvini e lascia

«Preoccupa che chieda pieni poteri». La replica:rifarei tutto. Il premier da Mattarella

La Repubblica

L’ultimo bacione

Conte abbandona Salvini: “Irresponsabile, opportunista, senza coraggio: e non ha voluto chiarire i suoi rapporti con Mosca” Dalla Sicilia un altro scacco al leghista: a terra i migranti, sequestrata la Open Arms. E lui: “Finché posso, resto al Viminale”

Di Maio chiama Zingaretti: si tratta, i 5S rivogliono il premier

Il Foglio

L’Italia festeggia una sua nuova liberazione

Il governo più pericoloso dal Dopoguerra a oggi finisce con uno show: i populisti che combattono il populismo degli altri. Conte, il referendum sul salvinismo e l’irrazionalità dei falsi miti politici. Lezioni per il futuro

Il Giornale

Di male in peggio torna la sinistra

Conte processa Salvini in Aula, si dimette e chiama il Pd. Renzi accetta e il voto si allontana. Mattarella apre le consultazioni

E subito i pm fanno sbarcare i migranti di Open Arms

Il Fatto Quotidiano

“Irresponsabili, ignorante, codardo"

Conte al vice di Salvini: “Interessi personali contro l'Italia, appelli preoccupanti alla piazza, nessun chiarimento sulla Russia, neppure il coraggio di sfiduciarmi, ma ci penso io" E va a dimettersi.

Libero

Il premier si dimette e si offre al Pd

Conte che va, Conte che viene

Il presidente del Consiglio scarica la crisi sulla Lega e rilancia con un programma buono per un governo con i Dem - Renzi accelera verso i grillini, Zingaretti però chiude a un bis “dell’avvocato del popolo” - Di Maio terrorizzato di restare a piedi Via alle consultazioni

Il Messaggero

Conte lascia, governo politico o voto

Il premier si dimette da Mattarella dopo l’attacco a Salvini: ha interessi personali. La replica: elezioni

Sfida Singaretti-Renzi su un esecutivo di legislatura con M5S. Da oggi al Colle “consultazioni lampo”

Il Sole 24 Ore

Conte lascia, tempi stretti per la crisi

La Stampa

L’addio al veleno di Conte: Salvini sleale

Il Colle, intesa subito fra 5S e Pd o voto

La Lega ritira la mozione di sfiducia, troppo tardi. Oggi direzione dem. Migranti, i giudici ordinano lo sbarco dalla Open Arms

La Gazzetta del Mezzogiorno

Conte lascia, un addio al veleno

Dura requisitoria contro Salvini. Lui: rifarei tutto. Ed è bagarre al Senato

Il Mattino

Conte lascia, M5S e Pd trattano

Duro attacco del premier a Salvini: un irresponsabile, ha seguito interessi personali

Poi va da Mattarella e si dimette. Il leader leghista: subito elezioni. Oggi le consultazioni

La Nazione

Le sberle di Conte a Salvini

In Senato il premier pronuncia un durissimo attacco al leader leghista, che incassa

Poi va al Quirinale a dimettersi. Oggi le consultazioni, ecco gli scenari

Il Secolo XIX

Conte accusa Salvini e si dimette

Mattarella avvia le consultazioni

L’attacco in aula: «È stato sleale». «Preoccupante chi chiede pieni poteri e invoca la piazza»

Il leader della Lega: «Rifarei tutto». Prove di alleanza tra Pd e M5S, telefonata Zingaretti-Di Maio

Il Tempo

Palazzo Chigi era un nido di vipere

Nel giorno delle sue dimissioni Conte svela in Senato tutto il suo disprezzo per Salvini

Finisce malissimo l’era gialloverde. Renzi e Zingaretti divisi su M5s, ora direzione Pd

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.