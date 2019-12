Il gennaio rovente che attende il governo

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Giuseppe Conte

Un gennaio caldo, anzi rovente, è quello che attende governo e maggioranza dopo la 'tregua' delle festivita' natalizie. Sin dalla ripresa dell'attività politica infatti sono diversi, e anche 'delicati' per gli equilibri interni, gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario.

Scontro sulla giustizia

Già subito dopo l'Epifania maggioranza e governo dovranno affrontare il nodo della prescrizione. Salvo cambi di programma, infatti, e' stato fissato per il 7 gennaio un nuovo vertice sulla riforma della prescrizione, che a quel punto sarà già entrata in vigore da sei giorni. Non a caso i renziani, contrari allo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o condanna, come prevede la norma Bonafede, hanno già definito "inutile" vedersi dopo l'avvio del 2020, lasciando intendere che, qualora non sopraggiungano novità prima del 31 dicembre, potrebbero disertare il vertice.

Ma anche il Pd, pur con toni meno barricaderi, non resterà alla finestra: i dem hanno annunciato una loro proposta di legge da presentare a breve in parlamento, chiedendo anche loro che il vertice venga anticipato, altrimenti faranno partire l'iter del provvedimento in commissione. E i numeri non sono sicuramente dalla parte dei 5 stelle, che finora tengono il punto: tranne i pentastellati, infatti, tutte le altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, sono fortemente critiche nei confronti della riforma. L'8 gennaio scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge di Enrico Costa (FI), che punta ad abrogare tout court la riforma Bonafede. E non è escluso che possa essere lo strumento utilizzato dai detrattori della nuova prescrizione per mettervi la parola fine.

Sempre mercoledì 8 gennaio la maggioranza dovrebbe incardinare in commissione Affari costituzionali della Camera il testo della nuova legge elettorale. Almeno stando al nuovo timing che i giallorossi si sono dati. Il che presuppone che nei primi giorni di gennaio, se non prima, la maggioranza riesca a raggiungere l'intesa su uno dei due modelli prescelti: ovvero, un proporzionale simil spagnolo o un proporzionale con sbarramento nazionale al 5%. Su entrambi, però, pesa il veto di una delle forze che sostengono il governo: lo spagnolo non è ben accetto dai renziani, il 5% non piace a Leu. Dunque, il nuovo sistema di voto potrebbe trasformarsi in una 'spina' per i giallorossi.

Il nodo dei referendum

Pochi giorni dopo, precisamente il 12 gennaio, scadrà il termine dei tre mesi per presentare la richiesta di referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Le firme necessarie sono già state raccolte: sono infatti 64 i senatori (tra cui anche tre M5s) che hanno aderito all'iniziativa. Ma fino al 12 gennaio tutto sarà possibile, compresa l'ipotesi - secondo rumor delle ultime ore - che alcuni dei firmatari ritirino la propria sottoscrizione. Il 12 gennaio, in ogni caso, sarà una data rilevante per la legislatura e lo stesso governo, sia che il referendum si svolga - la finestra cade tra aprile e giugno - sia in caso contrario, in quanto potrebbe prevalere la tentazione di tornare a votare in anticipo per evitare la sforbiciata di 345 parlamentari.

Tre giorni dopo, il 15 gennaio, è atteso il responso della Consulta sul referendum leghista che mira a ripristinare il sistema maggioritario, eliminando dal Rosatellum la quota proporzionale. Il via libera al referendum potrebbe dare uno 'scossone' alla maggioranza, impegnata nel frattempo in una difficile mediazione sul proporzionale, e fare da spinta a chi mira alle urne anticipate.

Altro appuntamento delicato per il governo sarà la verifica chiesta da alcune forze di maggioranza e rilanciata dal premier Giuseppe Conte. Tutti i protagonisti hanno parlato genericamente di "gennaio", senza l'indicazione di una data precisa. Ma, viste le continue fibrillazioni interne, e i diversi nodi ancora da sciogliere - dal fronte giustizia all'Autonomia differenziata, per fare alcuni esempi - non è escluso che l'appuntamento 'chiarificatore' nel governo possa slittare a dopo le Regionali. Ed è proprio con le elezioni in Emilia e Calabria che si chiude il 'rovente' mese di gennaio. Non è un mistero che l'esito del voto, soprattutto in Emilia Romagna, possa fare da spartiacque: una sconfitta del Pd nella storica regione rossa e la vittoria della Lega salviniana potrebbe innescare un effetto domino che non è escluso possa travolgere lo stesso governo.

Renziani decisivi nel caso Gregoretti

Un'altra data potrebbe diventare 'critica' per la tenuta della maggioranza. Anche se non si tratta di un appuntamento che riguarda direttamente e in senso stretto il governo, il voto in Giunta per le immunita' del Senato sul 'caso Gregoretti' potrebbe infatti mettere a serio rischio l'unità dei giallorossi. Riflettori puntati su Italia viva. Il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania dovrebbe svolgersi attorno al 20 gennaio. I 5 stelle, con il capo politico Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede si sono schierati per il sì all'autorizzazione, a differenza di quanto avvenne per il 'caso Diciotti', quando la Lega era al governo con i pentastellati.

Pd e Iv non si sono ancora espressi nel merito: attendono di studiare le carte, ma i tre senatori renziani potrebbero diventare l'ago della bilancia in Giunta qualora decidessero per il no o per una più prudente astensione. La vicenda è già al centro di un duro scontro tra governo e leader leghista, con uno scambio di 'carte' e di accuse reciproche. Salvini è accusato di "sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per avere commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età". L'episodio incriminato è avvenuto lo scorso luglio, poco prima che la Lega aprisse la crisi di governo: l'allora ministro dell'Interno non consenti' lo sbarco a 131 migranti rimasti per giorni a bordo della nave.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it