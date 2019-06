Secondo Pisapia il M5s non ha futuro

"Fatico a vedere un futuro per un movimento che ha dovuto ingoiare il contrario di quello che sosteneva. Vedo lotte interne represse, e mi pare che non i 5 Stelle, ma la classe dirigente dei 5 Stelle sia stata bocciata nella prova del governo. E non mi sembra proprio che una votazione alla quale hanno partecipato 44.849 persone, gestita e controllata da una società privata, sia un grande esempio di partecipazione e di democrazia". Lo sottolinea Giuliano Pisapia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

E osserva: "I rapporti di forza contano ma contano di più le idee, le proposte e, soprattutto, quello che si fa. E un'alleanza con chi ogni giorno ribadisce la volontà di governare con la Lega non può essere all'ordine del giorno".

