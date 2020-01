Dall'inizio della legislatura il Movimento 5 Stelle ha perso 23 parlamentari

GABRIELE MARICCHIOLO / NURPHOTO Movimento 5 stelle



In tutto, dall'inizio legislatura, i gruppi del Movimento 5 stelle di Camera e Senato hanno perso 23 parlamentari, a cui si aggiungono 5 eletti che hanno lasciato ancor prima di sedersi tra i banchi dei pentastellati. Oggi altri due deputati hanno detto 'addio': sono Michele Nitti e Nadia Aprile, che lasciano il gruppo M5s alla Camera.

Includendo Nitti e Aprile, si può quindi calcolare che - fra espulsioni, dimissioni e defezioni per passare al gruppo Misto o ad altre forze politiche - dei 227 deputati conquistati alle elezioni del 4 marzo 2018, ne sono rimasti 208.

A guardare i nomi si va dal velista sardo Andrea Mura che, 'accusato' di troppe assenze, si è dimesso da parlamentare, a Matteo Dall'Osso approdato in Forza Italia, e a Sara Cunial, Veronica Giannone, Gloria Vizzini ora nel Misto, e ancora Davide Galantino arrivato in FdI, fino alle fuoriuscite più recenti come quelle di Gianluca Rospi e Nunzio Angiola, senza dimenticare l'ex ministro Lorenzo Fioramonti. Hanno lasciato anche Massimiliano De Toma, Rachele Silvestri e Santi Cappellacci, per un totale di 14 deputati.

Discorso a parte va fatto per Benedetti, Caiata, Cecconi e Vitiello, tutti eletti nelle liste M5s ma espulsi o che hanno lasciato i 5 stelle prima della costituzione in Parlamento dei gruppi. Quanto al Senato, il sito di palazzo Madama ad oggi conta 99 componenti del gruppo M5s.

Nella legislatura in corso, con percorsi e per ragioni diverse (alcuni sono stati espulsi), non fanno più parte del gruppo M5s Gregorio De Falco, Saverio De Bonis, Paola Nugnes, Elena Fattori, e poi i senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi, questi ultimi confluiti nella Lega.

E ancora: Luigi Di Marzio passato al Misto e Gianluigi Paragone espulso qualche giorno addietro. Nove in tutto, a cui aggiungere i senatori Buccarella e Martelli che, entrambi al secondo mandato, pu essendo stati eletti nelle file di M5s sono stati subito espulsi e si sono iscritti direttamente al Misto.

Sui numeri in Parlamento di M5s, è intervenuto nei giorni scorsi il blog delle Stelle smentendo, il 4 gennaio, vi sia mai stato un 'fuggi fuggi'. "Da mesi si parla di una diaspora di parlamentari dal Movimento. A leggere i giornali, dal gruppo parlamentare del Movimento se ne stanno andando tutti. Eppure sapete quanti parlamentari ha eletto il Movimento 5 stelle nel 2018? 338. Sapete quanti sono andati al Misto o ad altri partiti? 20! Meno del 6% Un po' pochini per una diaspora".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it