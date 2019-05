Consegnerò a Di Maio le mie dimissioni da parlamentare, dice Paragone

Agf Gianluigi Paragone

Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Così ad Agorà su Rai 3 il senatore M5s, Gianluigi Paragone, che spiega che rimarrà "se resta un rapporto di fiducia. Ma io resto un rompiscatole".

