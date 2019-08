Le notizie del giorno (ore 23:30)

ALBERTO PIZZOLI / AFP Salvini e Conte

DOMANI IL CONTE-DAY: SCENARI APERTI, ZINGARETTI "GOVERNO FORTE O SI VA AL VOTO"

Il premier andrà in Senato per la fiducia, attesa un'arringa difensiva sull'operato dell'esecutivo. Il leader dem intanto si smarca dai rumors su negoziati già avviati per costituire un esecutivo giallo-rosso: attendiamo le dichiarazioni e l'apertura della crisi, nessuna "caduta di tabu'" per un Conte bis. Anche Di Maio smentisce trattative in corso: è una bufala della Lega. E prepara una gestione 'collegiale della crisi. Renzi: votiamo contro il governo Conte-Di Maio-Salvini. Mattarella pronto a chiedere ai partiti di scoprire le carte.



SALVINI: "GIOCHI DI PALAZZO VERGOGNOSO TRADIMENTO DEGLI ITALIANI"

Il leader leghista all'attacco: decine di parlamentari renziani temono di perdere la poltrona. Poi dice a Di Maio: non faccia il furbetto, se ha un accordo con il Pd lo dica.



NUCLEARE: RIPARTE LA CORSA AL RIARMO, GLI USA TESTANO UN MISSILE A MEDIO RAGGIO

Lo rende noto il Pentagono dopo l'uscita unilaterale dal Trattato Inf. L'esperimento e' stato effettuato domenica scorsa al largo della California. Putin incontra Macron a Parigi e avverte l'Europa: dispiegheremo missili se lo fara' Washington.



TRUMP INCALZA LA FED: TAGLI DI 100 PUNTI BASE I TASSI

Il presidente Usa torna a fare pressing sulla banca centrale: riduca il costo del denaro e faccia un'operazione di quantitative easing. Attacco a Powell: orrenda mancanza di visione.



L'INVERNO DELLA GERMANIA: BERLINO ANNUNCIA CONTROMISURE PER 50 MILIARDI

La Bundesbank parla di rischio recessione e il ministro delle Finanze Scholz ipotizza misure straordinarie. I mercati euforici: le piazze europee chiudono tutte con rialzi intorno al 2%. Piazza Affari +1,84%. Wall Street corre, Dj +1%.



HONG KONG: TWITTER, FALSI ACCOUNT CINESI PER SCREDITARE LA PROTESTA

La denuncia del social network: trovati ben 936 profili il cui obiettivo e' quello di distruggere "la legittimita' politica del movimento".



BREXIT: LONDRA AVVERTE "CON NO-DEAL FINE IMMEDIATA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DALL'UE IL 31 OTTOBRE"

Il premier Johnson si prepara al tour europeo e rinnova l'appello a Bruxelles per un'intesa sull'uscita del regno Unito: scenda a compromessi.



OPEN ARMS: TONINELLI "PORTIAMO NOI I MIGRANTI IN SPAGNA", ALARM PHONE TEME NUOVA TRAGEDIA CON 100 VITTIME

La nave ong 'apre' alla proposta di Minorca ma chiede garanzie sul trasbordo. Il ministro: La Spagna però faccia prima un passo in avanti e tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave della Ong.

