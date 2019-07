Le notizie del giorno (ore 13.30)

ADDIO AL CARABINIERE UCCISO, IL VESCOVO "L'ITALIA RISORGA DAL SUO ESEMPIO"

Folla ai funerali a Somma Vesuviana, l'ordinario militare chiede giustizia per il vice brigadiere e invita i politici a imparare dal suo senso dello Stato. Il Gip: nei due americani totale immaturita' e totale assenza di autocontrollo. Resta la polemica per la foto che ritrae uno dei due indagati ammanettato e con gli occhi coperti. Conte: e' un reato. Di Maio: immagine brutta ma non buttiamola in caciara.

SULLA TAV NUOVO ROUND LEGA-M5S, DI MAIO "LA LEGA NON HA I NUMERI PER FARLA PASSARE"

Alta tensione nella maggioranza, il vicepremier pentastellato: come lo spiegano agli elettori che cercano i voti del Pd? Poi chiede anche una commissione sui fondi ai partiti negli ultimi 20 anni. Toninelli: e' possibile andare avanti fino alla fine della legislatura.

PECHINO AL GOVERNO DI HONG KONG "INCIDENTI ORRIBILI, PUNITE I VIOLENTI E RISTABILITE L'ORDINE"

Il primo monito diretto del governo cinese arriva dopo l'ottavo weekend di proteste. Appello alla popolazione: sostenete lo Stato di diritto.

STRAGE A UN FOOD FESTIVAL IN CALIFORNIA, 3 MORTI

Un uomo in tenuta da paramilitare ha aperto il fuoco alla popolarissima sagra dell'aglio di San Jose', poi e' stato ucciso. Bimbo di 6 anni tra le vittime. Si cerca una seconda persona.

RUSSIA, L'OMBRA DI UN AVVELENAMENTO PER NAVALNY

L'oppositore del Cremlino riportato in carcere dall'ospedale dove era ricoverato per una reazione allergica. Ma la sua dottoressa personale ipotizza che vi sia "la mano di terzi".

SIRIA: LA FAMIGLIA DI PADRE DALL'OGLIO, NON SI E' INDAGATO ABBASTANZA

Appello dei fratelli a Roma a sei anni dalla scomparsa: si cerchi nelle aree del Paese liberate dall'Isis.

BENE L'ASTA DEI BOT A 6 MESI, TASSO IN NETTO CALO A -0,21%

Assegnati titoli per 6,5 miliardi con una domanda in rialzo che ha sfiorato i 9,5.

NOZZE TRA JUST EAT E TAKEAWAY.COM, NASCE UN COLOSSO DA

7 MILIARDI DI EURO ALL'ANNO

Fusione tra il gruppo britannico e quello olandese nel settore delle consegne alimentari, sfideranno le americane Deliveroo e Uber Eats.

UN ULTRALEGGERO SI SCHIANTA SULL'AUTOSTRADA, MORTO IL PILOTA

L'incidente lungo la A26 Genova-Gravellona Toce, l'aereo e' precipitato nella corsia di emergenza senza urtare le auto.

PAPA FRANCESCO CONTRO LA PROSTITUZIONE, "MALATTIA DELL'UMANITA'"

Per il Pontefice e' "un vizio schifoso che confonde il fare l'amore con lo sfogare i propri istinti".

ADDIO A GEORGE HILTON, ATTORE DEGLI SPAGHETTI WESTERN

L'artista uruguayano e' morto a Roma all'eta' di 85 anni.

