Le notizie del giorno (ore 19.30)

HANDOUT / SEA WATCH / AFP Lo sbarco dei migranti della Sea Watch a Lampedusa

MIGRANTI: DUE NAVI ONG CHIEDONO UN PORTO, EVACUATI 13 'CASI FRAGILI'

Sono donne e minori prelevati da una motovedetta della Guardia costiera dalla barca a vela 'Alex' dell'italiana Mediterranea, che aveva soccorso in tutto 54 persone. Viminale: collaborazione al trasbordo purchévada a Malta. Il ministero dell'Interno impone il divieto di ingresso alla 'Alan Kurdi' della tedesca Sea Eye, che ha imbarcato 65 persone al largo della Libia. Salvini scrive a Seehofer: la Germania deve intervenire.

USA: L'OCCUPAZIONE BATTE LE ATTESE, TRUMP "COL TAGLIO DEI TASSI L'ECONOMIA ANDREBBE A RAZZO"

Creati 224 mila nuovi posti di lavoro a giugno. Wsj: per i lavoratori ha fatto più Trump di Obama.

NUOVA TENSIONE CON L'IRAN: LONDRA BLOCCA UNA PETROLIERA, TEHERAN "PRONTI A FARE LO STESSO"

La Grace 1 fermata a Gibilterra nel sospetto che trasportasse greggio verso la Siria in violazione dell'embargo Onu.

TRUMP: "IL CIELO E' DELL'AMERICA", E LANCIA LA CONQUISTA DI MARTE

Come fu con Jfk per la Luna, qualcuno ironizza sui piani spaziali della Casa Bianca, ma la Nasa fa sul serio.

EXPO: SALA CONDANNATO, "PROCESSATO IL MIO LAVORO"

Falso ideologico e materiale per la 'Piastra'. La pena commutata in multa da 45 mila euro. "Resto sindaco di Milano per i prossimi due anni".

FAMIGLIA: FONTANA RILANCIA L'ASSEGNO, SCONTRO LEGA-M5S

Il ministro: contributo da 100-300 euro per ogni figlio fino a 26 anni. Castelli: costerebbe dai 18 ai 54 miliardi, spieghi meglio di che parla. Fonti del Carroccio: idiozie, il governo si e' impegnato con una mozione votata dai 5 stelle.

RIFIUTI ROMA: ULTIMATUM DELLA REGIONE, "PULIRE LA CITTA' ENTRO 7 GIORNI"

Termine più stringente - 48 ore - per bonificare le strade vicine a ospedali e scuole. Zingaretti: l'ordinanza non è punitiva, ma la capitale non e' autonoma e la situazione e' sfuggita di mano. Raggi: il governatore e' ridicolo. Vertice tra Ama e sindacati per definire un piano operativo.

GOVERNO: SALVINI CONVOCA I SINDACATI AL VIMINALE

L'incontro il 15 luglio. Secondo fonti sindacali si trattera' di un momento di ascolto, confronto e proposta sulla crescita.

FOA ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA VIGILANZA RAI E SI DIMETTE DA RAICOM

La decisione dopo la risoluzione non vincolante della commissione sull'incompatibilita' dei suoi due ruoli.

ADDIO A UGO GREGORETTI, FILMO' UNO ZIBALDONE DEL COSTUME

Il regista e attore morto nella sua casa romana a 89 anni. Fu il maestro della 'tv intelligente'.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.