La Russa: 'Il popolo ha voluto il fascismo'. Polemiche

AGI – Infuriano le polemiche dopo l’intervento di Ignazio La Russa durante un incontro con degli studenti a Milano per le frasi pronunciate sul fascismo e la volontà popolare. Il presidente del Senato ha detto che "è il popolo che ha voluto il fascismo. Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista. È come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e ci sono decisioni sbagliate quando lo dico io".
Oggi La Russa è tornato sul tema cercando di placare le polemiche. "Io parlavo del popolo non del fascismo. Il tema era quello: il popolo, la volontà popolare, il funzionamento della democrazia - spiega in un'intervista a Il Giornale il presidente del Senato - parlavo del fatto che in democrazia quello che bisogna sempre rispettare è il voto popolare. Il voto popolare esprime il volere del popolo. Poi, per inciso, ho detto anche questa frase: anche il fascismo, sbagliando, lo ha voluto il popolo. Non so se l'hanno sentito tutti quel gerundio: sbagliando. Non era una parola priva di significato, mi sembra che rendesse il mio giudizio. Poi, che le elezioni ci sono state, nel 1924, questo è un fatto, è un fatto indiscutibile. E quelle elezioni le hanno vinte Mussolini e il suo blocco...", aggiunge Ignazio La Russa.
Le precisazioni sulle elezioni del 1924
Riguardo alle elezioni che furono vinte dai fascisti con i brogli, La Russa precisa: "Brogli o non brogli ci sono state ed erano legittime. Erano elezioni. Anche Berlusconi nel 2006 disse che forse nella vittoria del centrosinistra di Prodi c'erano stati dei brogli. Io non so. Ma Berlusconi comunque riconobbe la legittimità del risultato. Non cercò di cancellare il voto del popolo", ricorda la seconda carica dello Stato. "Di cosa mi accusano?", chiede ancora La Russa. Di avere con le sue parole legittimato il fascismo: "Beh, ho detto esattamente il contrario. Ho detto che poi è la storia a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato e stabilisce chi ha fatto bene e chi ha fatto male". Ma il popolo può sbagliare: "Certo che il popolo può sbagliare. Ma non lo decreta nessuno di noi", "lo decide la storia". Sul fascismo la storia è stata netta, fu uno sbaglio: "Certo che la storia ha deciso così, ma questo non vuol dire che il fascismo non vinse le elezioni e che dopo la marcia su Roma non fu il popolo a decidere che il regime doveva andare avanti. Non capisco perché se io dico queste cose, che sono elementari, considerazioni di buon senso, si debba aprire una polemica", conclude La Russa.
Le reazioni dell'opposizione
L’intervista invece di placare le polemiche sembra gettare benzina sul fuoco. Dall’opposizione moltissimi replicano a La Russa. Tra questi Sandro Ruotolo, responsabile Memoria del Partito Democratico ed eurodeputato, che rispondendo al presidente del Senato, dice che "il fascismo non fu voluto liberamente dal popolo, ma fu imposto con la violenza squadrista e la marcia su Roma. Nessun consenso storico può rendere democratica una dittatura, né giustificare la soppressione delle libertà, le leggi razziali e la persecuzione degli oppositori".
"Oggi - prosegue Ruotolo - il pericolo per la democrazia assume forme nuove e più insidiose: le 'democrature' e le autocrazie elettorali. Secondo il rapporto 2026 dell'istituto V-Dem dell'Università di Göteborg, il 74% della popolazione mondiale vive sotto regimi autocratici. La democrazia può morire anche attraverso il voto e il consenso quando vengono svuotate le istituzioni, limitata la libertà di stampa e colpite le opposizioni", aggiunge.
Le critiche del Movimento 5 Stelle
Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Affari costituzionali della Camera, si chiede: “Come può la seconda carica dello Stato ridurre il fascismo a una scelta elettorale sbagliata, quando la sua natura consisteva proprio nel negare agli italiani la libertà di scegliere?". Il deputato pentastellato ritiene quindi che "il presunto passo indietro di Ignazio La Russa nell'intervista di oggi al Giornale, se possibile, peggiora il quadro delle dichiarazioni della seconda carica dello Stato. Il presidente del Senato rivendica di aver detto che il popolo scelse il fascismo 'sbagliando', ma sulle elezioni del 1924 afferma: 'Brogli o non brogli ci sono state ed erano legittime. Erano elezioni'. È proprio questo ragionamento a essere inaccettabile: finisce per accreditare il fascismo come una legittima opzione politica, scelta dagli elettori e soltanto successivamente giudicata sbagliata dalla storia".
"Nel 1924 Mussolini era già al governo e le elezioni si svolsero tra violenze squadriste, intimidazioni e brogli - prosegue - Giacomo Matteotti denunciò quelle sopraffazioni e contestò la validità dell'elezione della maggioranza. Dieci giorni dopo fu rapito e assassinato da sicari fascisti. Liquidare tutto con 'brogli o non brogli' significa svuotare di significato la sua denuncia e confondere la volontà popolare con la sua coercizione. Non occorreva attendere il giudizio della storia per riconoscere l'ingiustizia delle persecuzioni e la soppressione delle libertà.