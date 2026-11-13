Mattarella a Vicenza: 'Tra Italia e Germania grande legame'

AGI - C'è una comunanza di "cultura e sensibilità" tra Italia e Germania "che consente di affrontare, anche tempi così complessi e travagliati, con grande fiducia il futuro". E l'arte, in questo contesto, "spiega quanto siano forti le basi del legame che c'è dentro il nostro continente e dentro la nostra Unione Europea". Sono alcuni dei passaggi dell'intervento fatto oggi a Vicenza dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato la mostra "Italia-Germania, Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento - Da Canova a Kiefer" al Teatro Palladio. Una mostra che, ha aggiunto Mattarella, "raccoglie una quantità di capolavori di straordinario valore e interpreta quanto sia forte il legame che nel corso del tempo ha unito la cultura, la civiltà, la sensibilità tedesca e quella italiana".
Mattarella a Vicenza: "Grande legame tra Germania e Italia"
Il Presidente della Repubblica ha poi aggiunto: "Quando statisti illuminati hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante, dopo le lacerazioni e gli orrori della seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizioni, di porre insieme il futuro dei popoli europei, hanno compiuto una scelta che aveva una base molto forte". Una "delle dimensioni di questa scelta - ha detto ancora il Capo dello Stato - è illustrata da questa mostra, che raccoglie l'espressione di grandissima profondità artistica che ha legato insieme artisti tedeschi, artisti italiani".
Citando l'immagine di Goethe con cui si apre la mostra, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come il dipinto sia un "simbolo tra i più autorevoli del grande legame che intercorre tra Germania e Italia. I legami che nei secoli hanno sviluppato la solidità della comune civiltà, della comune sensibilità europea: dal diritto che ha legato l'Europa per secoli, all'arte; dall'arte raffigurata come la pittura e la scultura, all'arte drammatica, al teatro e alla sensibilità che sono espresse nella narrativa". Per il Capo dello Stato, si tratta di "una base culturale di civiltà che ha legato il nostro continente in maniera crescente, con degli ostacoli che nel corso del tempo sono intervenuti per interrompere questa fusione con contrapposizioni violente, ma che sono stati superati ed effettivamente accantonati dal coraggio della scelta dell'integrazione". Al termine del suo intervento e di una visita privata alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, Mattarella ha poi lasciato Vicenza.
Mattarella a Vicenza, folla ad attenderlo sotto la pioggia
C'erano bambini delle scuole elementari, studenti di medie e superiori e tantissimi cittadini curiosi per salutare, nonostante la pioggia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato la mattina del 13 novembre a Vicenza. Il Capo dello Stato è arrivato alle 11.20 nella Basilica Palladiana per inaugurare la mostra, prima tappa della trilogia espositiva "Ispirazione Europa. Dialoghi d'arte tra il XIX e il XX secolo". Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e dal sindaco di Vicenza Giacomo Possama. Presenti anche l'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger, e Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio Arte. Dopo aver visitato la mostra, il presidente della Repubblica ha percorso a piedi un breve tratto di piazza dei Signori prima di raggiungere il Teatro Olimpico, sede della cerimonia di inaugurazione.
Mattarella a Vicenza, saluti agli studenti
A salutarlo lungo il percorso due ali di folla che l'hanno accolto con applausi e grida. Il presidente si è fermato più volte a salutare gli studenti delle scolaresche che l'hanno atteso per ore sotto la pioggia armati di ombrello e tricolore. In piazza Biade per l'occasione l'ACI, Automobile Club d'Italia, ha esposto la Lancia Flaminia "Intrepida", utilizzata dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat per la visita a Vicenza del 24 marzo 1966. Al Teatro Olimpico la cerimonia di inaugurazione si apriraà con l'esecuzione dell'Inno nazionale e dell'Inno europeo da parte del coro della scuola secondaria di primo grado Barolini e dell'orchestra del Liceo musicale Pigafetta diretta dal maestro Roberto De Maio.
Mattarella a Vicenza, Stefani: "Un onore, l'arte sia strumento di dialogo tra Nazioni"
"E' un onore che il presidente della Repubblica sia qui oggi, e che sia qui per qualcosa di straordinario. Oggi si parla di arte come capacità di dialogo tra Nazioni, di relazioni internazionali. Ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi in altre occasioni e credo che oggi la sua presenza non faccia altro che qualificare il nostro territorio e questa straordinaria città", ha detto il governatore del Veneto Alberto Stefani. Un tema importante, quanto mai in questo momento storico, "quello del dialogo e delle relazioni a livello internazionale" ha poi proseguito, spiegando che la mostra ricorda che "l'arte, in tutte le sue forme è, e deve continuare ad essere, uno spazio di dialogo internazionale".